Windows 11 è stato rilasciato da Microsoft qualche settimana fa sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Windows 10. La procedura non sarà però immediata e il roll out avverrà in maniera graduale, per cui potrebbero volerci diversi mesi prima che l’operazione venga completata.

Windows 11 non sarà per tutti

Nonostante Microsoft abbia modificato i requisiti minimi, ci saranno numerosi computer datati sui quali non sarà possibile, o non sarà conveniente, far girare Windows 11. In molti casi sono ancora presenti vecchie versioni e anche il passaggio a Windows 10 potrebbe rappresentare un grosso passo in avanti. Allo stesso modo chi sta assemblando un computer nuovo, o ne sta acquistando uno privo di licenza, avrà bisogno di una chiave per attivare Windows 11.

Sono passati gli anni in cui era necessario recarsi in un negozio fisico, fare la fila e acquistare una scatola contenente uno o più supporto di installazione, dei manuali e un foglio con la chiave di installazione. Ora è possibile fare tutto online, a partire dai file di installazione. È infatti sufficiente andare sul sito Microsoft, seguire la procedura per creare una chiavetta avviabile, e iniziare la procedura di configurazione.

Resta sempre il nodo dell’attivazione della licenza, e per questo vi viene incontro Keysfan, uno store online specializzato nella vendita di software, con particolare attenzione alle chiavi di attivazione dei prodotti Microsoft. L’acquisto della sola chiave, senza supporto, manuali e spese di spedizione, non è mai stato così conveniente e semplice. Basta seguire i link che vi forniamo, scegliere il prodotto, inserire l’eventuale codice sconto e pagare con una carta di credito. Volete un esempio:

Keysfan vi offre uno sconto del 50%, a patto di utilizzare il codice BKF50, sulle seguenti chiavi di attivazione (il prezzo indicato è quello finale, successivo allo sconto):

Prezzi davvero strepitosi, soprattutto se avete la necessità di acquistare più di una licenza. Se lavorate da casa, per scelta o come conseguenza della pandemia, potreste avere bisogno anche di Office, per aprire e modificare i documenti da scambiare con i vostri colleghi. In questo caso potete acquistare i soli pacchetti Office o sfruttare gli sconti legati all’acquisto di pacchetti combinati Windows+Office. In questo caso c’è uno sconto aggiuntivo del 60%, ottenibile con il codice EKF60:

Potete acquistare le chiavi di attivazione anche durante il processo di installazione. Una volta completato l’ordine infatti, riceverete la chiave via mail entro qualche minuto, senza lunghe attese. E per qualsiasi richiesta di chiarimento è a vostra disposizione il servizio di assistenza tecnica che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria