Pur essendo molto popolare per i suoi smartphone, Xiaomi è un’azienda che abbraccia tutti i settori della tecnologia e si occupa anche di accessori, alcuni peraltro molto simpatici e l’ennesimo esempio di tale categoria di dispositivi è rappresentata da bcase.

Si tratta di un supporto universale per telefono cellulare in silicone che può essere utilizzato in tutta una serie di situazioni e, aspetto ancora più interessante, con ogni device, non essendo limitato a quelli di Xiaomi.

Da Xiaomi arriva il supporto universale per cellulari bcase

Tra i principali punti di forza del supporto universale per cellulari di Xiaomi non vi è soltanto la sua grande versatilità di utilizzo ma anche il costo davvero contenuto: su Aliexpress, infatti, è disponibile ad appena 5,20 euro (con spedizione anche nel nostro Paese).

Il funzionamento di questo simpatico accessorio è molto semplice: bcase è infatti realizzato in silicone e ha una superficie adesiva grazie alla quale si attacca allo smartphone e una linguetta che può essere sollevata per essere utilizzata come supporto.

Ed è proprio tale linguetta la parte geniale di questo accessorio, potendo essere sfruttata in vari modi, così come ci viene mostrato dalle seguenti immagini:

Previous Next Fullscreen

In pratica, bcase potrà essere usato per tenere lo smartphone sollevato quando è appoggiato su una superficie (per esempio per guardare contenuti multimediali), per posizionare il telefono in auto nelle bocchette dell’aria quando si è alla guida o anche per avere una presa migliore quando si usa il device normalmente.

Il supporto universale per cellulari di Xiaomi è disponibile in tre colorazioni (bianca, nera e grigia) ma allo stato attuale può essere acquistata solo nella versione bianca.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più su Xiaomi bcase o volete acquistarne uno, potete sfruttare il seguente link che vi porterà alla pagina dedicata:

acquista Xiaomi bcase su Aliexpress