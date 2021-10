Sembra il set di Blade Runner 2049 o un gameplay di Cyberpunk 2077, ma in realtà i marciapiedi in Corea del Sud iniziano ad essere muniti di una speciale striscia di LED in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Strisce LED nei marciapiedi per gli utenti stregati dallo smartphone

L’iniziativa, svelata dall’Indipendent nata dopo una sperimentazione avviata nel 2019 dall’Istituto statale di ingegneria civile e tecnologia edilizia, serve per ridurre i sempre più numerosi incidenti verificatisi in prossimità degli attraversamenti pedonali e per tutelare l’incolumità degli “smombie“. Si tratta di un neologismo nato in Germania dall’unione delle parole “smartphone” e “zombie”, per indicare quelle persone che camminano per strada senza riuscire ad alzare lo sguardo dallo smartphone.

Il funzionamento delle strisce LED integrate nei marciapiedi è del tutto in linea con quello dei semafori: la striscia di LED si colora di verde quando è possibile attraversare l’incrocio e di rosso quando è vietato attraversare la strada; c’è anche una modalità in cui la striscia inizia a lampeggiare per avvisare le persone circa l’imminente transizione dal verde al rosso. Il governo sudcoreano, inoltre, ha anche implementato un sistema di allerta che invia una notifica allo smartphone nel caso in cui una persona sia prossima all’attraversamento della strada in pieno traffico. In questo video di TikTok è possibile vedere la striscia LED all’opera nei pressi di un incrocio a Seul.

