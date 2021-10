Il team di sviluppatori di WhatsApp prosegue senza sosta il proprio lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e tra le ultime novità studiate ne troviamo anche una che riguarda più in particolare gli account business.

Una piccola novità per gli account business di WhatsApp

Così come apprendiamo da WABetaInfo, con la versione 2.21.22.6 beta di cui vi abbiamo parlato ieri, infatti, viene introdotta una funzionalità già emersa in precedenti release beta nel corso dell’estate: si tratta di un nuovo modo per visualizzare gli aggiornamenti di stato.

In pratica, è possibile visualizzare gli aggiornamenti di stato visitando la pagina dedicata alle informazioni sull’accoun business e, se c’è un nuovo aggiornamento di stato (come nello screenshot), è possibile visualizzarlo direttamente qui toccando l’immagine del profilo (in questo caso è possibile scegliere tra “visualizza foto profilo” e “visualizza stato”).

Ad ogni modo, il team di WhatsApp non sta sostituendo il vecchio metodo per visualizzare gli aggiornamenti di stato degli account Business e, pertanto, è ancora possibile vederli dalla scheda Stato.

Resta da capire se nei progetti degli sviluppatori vi sia quello di estendere in futuro questa funzionalità anche per i contatti normali. Staremo a vedere.

Come scaricare la nuova versione beta di WhatsApp

Se desiderate provare la versione 2.21.22.6 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione della popolare app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

