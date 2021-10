Le cuffie true wireless hanno soppiantato in maniera quasi definitiva le cuffie con filo, sia per quanto riguarda i prodotti di fascia alta che per quanto riguarda quelli più economici. Se molti produttori lanciano prodotti costosi da abbinare ai propri top di gamma, ci sono alcuni brand che offrono valide soluzioni anche per chi vuole un prodotto economico, magari da utilizzare durante lo sport, al lavoro o in altre situazioni.

Le cuffie QCY T9s in offerta lampo su TomTop, sono un perfetto esempio con rapporto qualità/prezzo decisamente elevato. Sono dotate di connettività Bluetooth 5.0, per garantire un’ottima copertura del segnale riducendo allo stesso tempo i consumi. Grazie alla batteria da 43 mAh presente in ciascun auricolare è possibile superare le quattro ore di autonomia, e la batteria da 380 mAh contenuta nella custodia di ricarica permette di raggiungere le 18 ore di riproduzione, con un tempo di ricarica delle cuffie di circa 60 minuti.

Dotate di driver da 6 millimetri e di supporto ai codec AAC e SBC, le QCY T9S dispongono di controlli touch per gestire la riproduzione multimediale e la risposta alle chiamate. Nella confezione di vendita sono presenti tre differenti set di gommini per adattare le cuffie a ogni tipo di orecchio e garantire la migliore riproduzione possibile, insieme a tre diversi adattatori che mantengono al meglio le cuffie nella parte posteriore.

Vendute normalmente a poco più di 30 euro, oggi potete acquistare le QCY T9S su TomTop al prezzo scontatissimo di 12,14 euro, prezzo che include l’IVA e le spese di spedizione dai magazzini italiani, In questo modo avrete le cuffie a casa vostra nel giro di pochi giorni, pronti per accompagnarvi tutto il giorno.

Acquista QCY T9S su TomTop a 12,14 euro

