Il miglior punto di partenza per introdurre la domotica nella propria abitazione è indubbiamente la parte legata all’illuminazione. Una lampadina intelligente, un nuovo lampadario, qualche lampada da comodino/scrivania o da pavimento non richiede particolari interventi e comporta spese molto contenute.

Quale occasione migliore che la promozione di Banggood, valida fino al 22 ottobre, dedicata a Yeelight per iniziare a rendere più smart la vostra abitazione. Yeelight è un brand che opera nell’ecosistema Xiaomi e che permette di controllare in maniera intelligente i dispositivi, tramite smartphone, assistenti vocali o altre piattaforme di domotica.

Vendita promozionale di Yeelight su Banggood

Su Banggood, uno degli store online più conosciuti e apprezzati, va in scena una vendita promozionale dedicata a Yeelight, con tutto quello che serve per illuminare ogni angolo della vostra casa. Si va dalle “semplici” lampadine E24 a quelle GU10, da inserire in lampadari o faretti già esistenti, e si prosegue con luci per armadi, luci notturne, luci da monitor, lampade e piantane, per rendere intelligente l’illuminazione di ogni ambiente domestico o lavorativo.

Volete alcuni esempi? Acquistando più prodotti tra quelli che vi riportiamo, potrete avere uno sconto ulteriore: 20% acquistandone due e 30% acquistandone tre, davvero niente male se avete molti lavori in programma.

Se volete acquistare un solo pezzo potete comunque godere di uno sconto del 15%, che può essere applicato utilizzando il coupon BGYEELIGHT21, valido su tutti gli ordini di importo superiore a 1 dollaro. Oltre alle plafoniere troverete numerose offerte relative alle lampadine intelligenti, da quelle con design moderno a quelle con LED a filamento, che ricordano le vecchie lampadine a incandescenza.

La lista è molto lunga e include anche telecomandi e controller per gestire le luci senza dover ricorrere allo smartphone e senza utilizzare gli interruttori già presenti in casa. A seguire il link per accedere alla sezione speciale che Banggood ha riservato alla promozione Yeelight.

Yeelight Brand Prime Sale su Banggod

