Ad aprile Netflix ha rilasciato la funzionalità per trovare subito qualcosa da guardare sulle versioni TV dell’app, promettendo di renderla disponibile anche per gli smartphone Android in futuro.

Quel momento è arrivato e da oggi la funzionalità inizia a essere disponibile per tutti gli utenti Android in tutto il mondo.

La funzionalità “Riproduci qualcosa” è disponibile per tutti gli utenti Android

I servizi di streaming offrono una scelta talmente ampia che l’utente può sprecare il tempo a disposizione per decidere cosa guardare. Se non si ha nulla di specifico da guardare al momento, la funzione “Riproduci qualcosa” offre la possibilità di visionare subito qualcosa di suggerito dall’algoritmo del servizio in base alla cronologia di riproduzione. Il pulsante “Riproduci qualcosa” è presente in diversi punti dell’app, inclusa la schermata iniziale.

Patrick Flemming, Director of Product Innovation di Netflix, si dichiara entusiasta di portare questa funzionalità anche su Android per consentire agli abbonati di scoprire nuovi film e serie TV quando non vogliono prendere decisioni.

Anche Fast Laughs è ora disponibile per Android, ma in mercati selezionati

Il colosso dello streaming sta lanciando su Android anche Fast Laughs, il suo feed comico in stile TikTok che estrae clip divertenti dal suo catalogo. Questa opzione era in precedenza esclusiva degli utenti iOS, mentre ora è disponibile anche per gli utenti Android negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Irlanda, India, Malesia, Filippine e altri mercati selezionati.

