Vodafone continua, tramite eventi Vodafone TOBi, ad offrire nuove promo e servizi con primo mese gratuito ai propri clienti. Recentemente l’azienda aveva proposto offerte simili in occasione dell’equinozio d’autunno ma in questo caso, nonostante la festa dei nonni si concluda il 2 ottobre, le offerte Vodafone saranno disponibili anche il 3. Per poter aderire ed approfittare di queste offerte, se ovviamente siete clienti dell’operatore telefonico rosso, dovrete aprire una chat con TOBi, l’assistente digitale disponibile sia sul sito sia tramite l’app MyVodafone.

Come spesso accade, la proposta principale di Vodafone per la festa dei nonni è Happy Black Limited Edition con primo mese gratuito e con i successivi rinnovi a 2,99 euro. Questo è un servizio che, grazie alla promo Vodafone Pass Smart Meeting offre un catalogo di smartphone e prodotti IoT in promozione. Vodafone comunque tiene a precisare che il primo mese gratuito è valevole soltanto in caso di prima attivazione dell’offerta.

Oltre a questa proposta, alcuni clienti potrebbero visualizzare anche Digital Privacy e Security, servizio che rende la navigazione più sicura. Anche per questa opzione il primo mese è gratis con 1,99 euro di canone mensile successivo. Il servizio per i clienti di rete fissa si chiama Digital Privacy e Security Family e costa 3,99 euro addebitati sulla fattura.

Vodafone potrebbe anche rendere disponibili alcune offerte telefoniche come Infinito Special Edition con tutto illimitato, primo mese gratuito e prezzo personalizzato. Questa tariffa può essere sfruttata con l’opzione Open che, previo pagamento di 3 euro di attivazione, nel caso in cui non siamo soddisfatti dell’offerta, permette di chiedere un rimborso e tornare a quella precedente.

Altre offerte telefoniche potranno essere Special Minuti 7 Giga e Special Minuti 50 Giga attivabili sempre con mese gratuito e opzione Open. Vodafone Special Minuti 7 Giga offre minuti illimitati e 7 Giga di internet 4G, dal prezzo mensile variabile a seconda dell’utente da 7 a 11 euro al mese. La seconda opzione invece offre 50 Giga in 4G con prezzi variabili che vanno da 13 a 20 euro al mese.

