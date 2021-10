Chi viaggia in aereo con una certa frequenza probabilmente ha come abitudine quella di sedersi al proprio posto, inviare gli ultimi messaggi ad amici o colleghi per avvisarli dell’imminente partenza o comunicare le informazioni necessarie e quindi spegnere lo smartphone in attesa del decollo.

E quasi certamente, chiedendo quale sia la ragione per cui è necessario spegnere lo smartphone (regola che, ad ogni modo, non è rispettata da tutti e ciò spesso è causa anche di accesi diverbi), la maggior parte delle persone risponderà che i telefoni potrebbero generare interferenze con l’apparecchiatura del velivolo e disturbare la comunicazione.

Aereo e cellulare, un rapporto difficile

Ebbene, se tale regola è stata introdotta proprio per questo motivo, con il passare degli anni e l’evoluzione della tecnologia il problema delle possibili interferenze è stato superato e infatti dal 2013 la Federal Aviation Administration (FAA) permette ai passeggeri di lasciare i propri dispositivi elettronici accesi ma con la Modalità Aereo attiva, in modo che sia possibile sfruttare le connettività Bluetooth e WiFi senza, tuttavia, tentativi di collegamento alla rete telefonica.

L’introduzione del divieto dei cellulari in aereo è stato introdotto due decenni fa, in un momento in cui effettivamente tali dispositivi potevano creare interferenze con l’apparecchiatura del velivolo ma non è stato poi rimosso, nonostante l’evoluzione della tecnologia e il conseguente superamento del problema e ciò per una ragione molto più “commerciale”.

La regola che vieta l’utilizzo della rete dati in volo non è più legata a motivazioni di sicurezza ma a ragioni di “civile convivenza” tra i passeggeri a bordo: pare, infatti, che le compagnie temano che, consentendo alle persone di telefonare durante il volo, possano crearsi situazioni a dir poco spiacevoli, con clienti infastiditi dal continuo chiacchierare (magari pure ad alta voce) del proprio vicino di posto e frequenti richieste di intervento al personale di volo.

In sostanza, la paura è che consentire ai passeggeri di usare normalmente i propri telefoni possa trasformare la fusoliera in un piccolo girone dantesco.

Leggi anche: i migliori smartphone Android