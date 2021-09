TalkLife è un’applicazione che offre la possibilità di parlare apertamente del proprio stato d’animo con altre persone della comunità che ascoltano e cercano di fornire supporto psicologico.

L’app funge da terapia di gruppo nei momenti difficili come in caso di depressione, ansia, solitudine, autolesionismo, stress post-traumatico, bipolarismo, pensieri suicidi e molto altro, con la possibilità di filtrare i contenuti in base agli argomenti di interesse.

Talk Life è anche un luogo dove parlare non solo dei momenti difficili, ma anche di quelli belli e di tutto quello che c’è in mezzo.

Previous Next Fullscreen

TalkLife permette di sfogarsi in modo anonimo

L’applicazione permette di condividere il proprio stato d’animo e di sfogarsi anche in modo anonimo, con la garanzia che dall’altra parte non c’è un intelligenza artificiale in ascolto, ma persone reali che vogliono aiutare il prossimo.

Tuttavia se ci si trova in ​​una situazione di emergenza la comunità di TalkLife raccomanda di cercare assistenza il prima possibile, piuttosto che utilizzare questo gruppo di sostegno.

Talk Life è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali per ottenere vantaggi e supportare la comunità. A seguire trovate il badge per individuare la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. L’app e le conversazioni sono in lingua inglese.