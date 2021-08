La Cina ha messo in piedi un’altra contromisura per cercare di contenere le ore di gioco online passate dai minorenni, impostando un limite settimanale di 3 ore. Tutti i cittadini di età inferiore ai 18 anni, infatti, potranno giocare online dalle ore 20:00 alle 21:00 da venerdì a domenica e per non più di tre ore alla settimana.

Non più di 3 ore di gioco a settimana

Le misure restrittive sono state annunciate dalla National Press and Publication Administration e sono state predisposte per contenere il dilagante problema che vede milioni e milioni di giovani usare in modo eccessivo il gaming online. La novità è stata accolta positivamente anche dal colosso Tencent, azienda che proprio nei servizi di intrattenimento (e non solo) vede il grosso delle sue entrate.

Con più di 110 milioni di giocatori su mobile con età inferiore ai 16 anni, il governo cinese vuole educare i più piccoli a utilizzare con cautela il tempo speso a giocare online. Questo sforzo vede impegnate anche le amministrazioni locali, l’editoria e la scuola per educare i più giovani a investire il giusto tempo nell’attività ludica online.

Non è la prima volta che la Cina tenta di regolamentare il troppo tempo speso online dai più giovani. Nel 2019, ad esempio, ha vietato a tutti gli utenti di età inferiore ai 18 anni di giocare tra le 22:00 e le 08:00.