Di tanto in tanto capita che uno smartphone (o, meglio, la sua batteria) si surriscaldi fino a prendere fuoco e nelle scorse ore si è verificato l’ennesimo incidente di questo tipo: dagli Stati Uniti, infatti, arriva la notizia di un Samsung Galaxy A21 che ha reso piuttosto movimentato il viaggio di oltre un centinaio di passeggeri di un aereo della Alaska Airlines.

Stando a quanto viene riportato da The Seattle Times, il Samsung Galaxy A21 di un passeggero ha preso fuoco all’interno della cabina dell’aereo Flight 751 da New Orleans a Seattle che era atterrato all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma.

Un Samsung Galaxy A21 che farà parlare di sé per un po’ di tempo

Perry Cooper, un portavoce dell’aeroporto, ha spiegato che lo smartphone si è danneggiato tanto da non essere più possibile riconoscere nemmeno il modello ed è stato il suo proprietario a rivelare che si trattava di un Samsung Galaxy A21 (il personale dell’aeroporto al riguardo non è in grado di fornire garanzie).

L’equipaggio del volo 751 è riuscito a spegnere l’incendio grazie ad un sacchetto di contenimento della batteria (ossia un dispositivo di protezione presente su molti aerei) ma il fumo generato ha costretto il dispiegamento degli scivoli di evacuazione.

La società che gestisce l’aeroporto di Seattle ha reso noto che i 128 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sono stati trasportati sani e salvi da un bus al terminale e che non ci sono stati feriti o ripercussioni sulle operazioni della struttura.

In sostanza, solo un po’ di spavento ma nessun danno serio, eccezion fatta per il Samsung Galaxy A21 ovviamente.

Purtroppo le batterie al litio sono soggette al rischio di incendi ed esplosioni e questo incidente non deve preoccupare più di tanto i possessori di Samsung Galaxy A21 (dovrebbe essere un caso isolato), in quanto si tratta di un problema comune a tutti gli smartphone e ai dispositivi elettronici.