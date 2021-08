Da MediaWorld arrivano nuove offerte sui prodotti OPPO e Samsung con le iniziative OPPO Days e Samsung Days. Gli sconti riguardano smartphone e wearable nel primo caso, ed elettrodomestici di vario tipo nel secondo. Scopriamo insieme le proposte più ghiotte, valide rispettivamente fino al 25 e al 31 agosto 2021.

Le offerte MediaWorld degli OPPO Days e dei Samsung Days

Le offerte MediaWorld si aggiungono a quelle dell’iniziativa Back to School, disponibile fino a fine mese, e riguardano prodotti OPPO e Samsung. Per quanto concerne il marchio cinese abbiamo diversi sconti su smartphone Android e su qualche wearable. Ecco le proposte migliori degli OPPO Days:

Contrariamente a quanto si possa essere portati a pensare, l’iniziativa Samsung Days non tocca stavolta dispositivi mobili della casa di Seul. Tra le offerte disponibili solo online fino al 31 agosto troviamo infatti solo elettrodomestici, come lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, forni e così via. Per scoprire le offerte delle due proposte MediaWorld potete seguire i link qui in basso.

Offerte OPPO Days MediaWorld

Offerte Samsung Days MediaWorld

