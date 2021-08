Se siete alla ricerca di uno smartphone Android economico, magari come telefono secondario, e non sapete su quale puntare, dal 18 agosto al 1° settembre l’Offerta Tech di Esselunga vi permette di acquistare lo smartphone Vivo Y11s a 119 euro.

Uno smartphone economico niente male

Con un design da puro smartphone di fascia economica, Vivo Y11s dispone di un display IPS LCD da 6,51 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel con notch a goccia. Al suo interno è presente il processore Qualcomm Snapdragon 460 con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio interno, mentre la batteria è da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10 W. Posteriormente il modulo fotografico è costituito da due sensori, da 13 MP e 2 MP rispettivamente con apertura f/2.2 e f/2.4, mentre frontalmente la fotocamera selfie è da 8 MP. Il sistema operativo è Android 10 con la personalizzazione Funtouch OS 11.

Potete acquistare lo smartphone nei vari punti vendita Esselunga sparsi in tutta Italia.

