L’estate è ormai entrata nel vivo e se qualche temporale estivo prova a rinfrescarci le idee, le temperature sono comunque molto alte, risultando in alcuni casi fastidiose. Se non avete un impianto di condizionamento dell’aria e il vostro budget non è particolarmente corposo, abbiamo alcune soluzioni a basso costo per cercare di mitigare la calura.

Ventilatori portatili e non

Pur non rappresentando la soluzione ideale, i ventilatori a batteria o a corrente sono indubbiamente una soluzione economica che permette di trovare u n po’ di sollievo senza spendere cifre esagerate. Su Banggood, fino al 20 agosto, ci sono alcuni ventilatori Xiaomi e Blitzwolf in promozione, con spedizione veloce dai magazzini europei.

Niente costi aggiuntivi, spese di spedizioni assenti o comunque molto contenute e la certezza di ricevere il prodotto acquistato nel breve volgere di qualche giorno. Vediamo quali sono le cinque alternative per passare un’estate al fresco.

Xiaomi MIJIA BPLDS01DM

Partiamo con il modello più costoso tra quelli presenti in questa rassegna, ma anche il più evoluto. Può essere controllato tramite l’app Xiaomi Home, e potete utilizzare altri sensori o pulsanti per accenderlo, e controllare in maniera precisa la velocità. Ne avete ben 100 a disposizione, con la modalità che simula la brezza naturale. Dispone di una modalità notturna per rinfrescare le vostre notti senza disturbare il sonno.

Potete acquistare Xiaomi MIJIA BPLDS01DM su Banggood a 81,24 euro con il codice BGIT1X

Xiaomi MIJIA JLLDS01DM

Restiamo in casa Xiaomi con un modello da pavimento, con la possibilità di posizionarlo su un tavolo rimuovendo una parte dello stelo, e le classiche funzioni intelligenti controllabili tramite smartphone e app Xiaomi Home. Sono possibili automazioni grazie ad altri dispositivi come termometri e pulsanti e riesce a spostare l’aria fino a 15 metri di distanza, rinfrescando anche le stanze più grandi.

Potete acquistare Xiaomi MIJIA JLLS01DM su Banggood a 64,01 euro con il codice BGIT01DM

BlitzWolf BW-F2

Molto interessante questo ventilatore BlitzWolf, dotato di batteria da 7200 mAh e gambo telescopico, per regolare l’altezza e consentire il posizionamento in qualsiasi punto della casa, dal pavimento al tavolo in soggiorno. Sono disponibili 8 modalità di ventilazione e la ventola può essere ripiegata sulla base per occupare pochissimo spazio quando dovrete riporlo.

Potete acquistare BlitzWolf BW-F2 su Banggood a 44,17 euro con il codice BGBITF2

BlitzWolf BW-F3

Molto simile al precedente, questo ventilatore ha un lungo gambo telescopico, può essere ripiegato e dispone di una batteria da 7.200 mAh che permette di utilizzarlo fino a 12 ore. Sono disponibili 4 modalità e tre diverse velocità, per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Da sottolineare anche la silenziosità che raggiunge i 30 decibel.

Potete acquistare BlitzWolf-F3 su Banggood a 34,83 euro con il codice BGBITF3

BlitzWolf BW-F4

Esteticamente è molto simile ai due modelli precedenti, con i quali condivide la struttura telescopica e la possibilità di ripiegare la ventola. La batteria in questo caso è da 1.800 mAh e consente di arrivare a circa 7 ore di autonomia, con 3 ore per la ricarica completa. Sono disponibili tre diverse velocità con la massima che raggiunge i 4 metri al secondo.

Potete acquistare BlitzWolf-F4 su Banggood a 24,63 euro con il codice BGBITF4

Piccoli condizionatori portatili

Più economici questi due piccoli condizionatori portatili, che svolgono anche la funzione di purificazione dell’aria, e che possono utilizzare qualche “trucchetto” per produrre aria più fresca rispetto ai ventilatori.

Loskii F830

Questo dispositivo non si limita a rinfrescare l’aira con due modalità e tre velocità, ma sfrutta un cassetto in cui inserire acqua o ghiaccio per fornire aria decisamente più fresca. Grazie alla batteria da 2.000 mAh è possibile portarlo ovunque, in casa e in ufficio. Oltre alla funzione di ventilatore purifica l’aria rimuovendo formaldeide, polvere e altre sostanze.

Potete acquistare Loskii F830 su Banggood a 25,48 euro con il codice BGBIT830

Microhoo MH02A

Anche il modello di Microhoo utilizza l’acqua per produrre aria più fresca ma non dispone di una batteria, per cui dovrete sempre avere una presa di corrente nelle vicinanze per farlo funzionare. Il serbatoio permette di umidificare la stanza per circa 4 ore, per un effetto migliore. Offre la funzione di purificazione per rimuovere cattivi odori e particelle dannose.

Potete acquistare Microhoo MH02A su Banggood a 27,18 euro con il codice BGBIT02A

Informazione Pubblicitaria