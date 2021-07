Continuiamo ad occuparci delle cuffie true wireless Nothing ear (1), primo prodotto della nuova azienda creata da Carl Pei, ossia il co-fondatore e il precedente CEO di OnePlus, la cui presentazione ufficiale è in programma per martedì 27 luglio.

In attesa del lancio, momento in cui finalmente scopriremo tutte le caratteristiche e il prezzo di queste nuove cuffie, il team di Nothing ha già pubblicato sul Google Play Store la companion app dedicata ai dispositivi Android.

La companion app delle cuffie Nothing ear (1) sul Google Play Store

L’applicazione in questione, chiamata ear (1) – Nothing earbuds, ha un “peso” di appena 10 MB ed è compatibile con tutti i dispositivi basati su Android 5.0 (o una versione successiva del sistema operativo mobile di Google).

Grazie a tale applicazione è possibile controllare il livello della batteria degli auricolari e della custodia e gestire alcune importanti funzioni come Equilizer, il rilevamento in-ear (che può essere attivato o disattivato), la tecnologia ANC e il supporto dei gesti sugli auricolari (che può essere attivato o disattivato).

Inoltre l’app consente di trovare le cuffie (facendole suonare), ottenere suggerimenti e richiedere il necessario supporto. L’app ear (1) – Nothing earbuds, infine, potrà anche essere usata per aggiornare il firmware delle cuffie.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, le cuffie di Nothing potranno contare su un design trasparente, la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, fino a 32 ore di autonomia (con la custodia), la ricarica rapida e il supporto alla ricarica in modalità wireless, il tutto per un prezzo di 99 dollari.

Previous Next Fullscreen

In attesa di scoprire tutte le feature di queste nuove cuffie, la data di disponibilità, i mercati in cui saranno commercializzate e il loro prezzo ufficiale, potete scaricare l’app ear (1) – Nothing earbuds per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie in-ear