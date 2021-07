Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e con questo articolo vi andiamo ad elencare le 5 migliori applicazioni Android da utilizzare per la vita digital.

Quelle di cui vi parleremo proseguendo nella lettura sono gratuite di base mentre altre offrono la possibilità di acquistare versioni pro (a pagamento) per poter sfruttare tutte le funzionalità a pieno. In particolare vi proporremo le 4 che reputiamo migliori e quella emergente, da tenere d’occhio per le sue potenzialità.

Le migliori app per l’estate

Trips

Partiamo con la prima applicazione per le vacanze: Trips, che consente in modo semplice e intuitivo di condividere le nostre esperienze di viaggio con la community.

Trips è costruita molto bene dal punto di vista grafico: nella schermata iniziale potremmo visualizzare diversi viaggi fatti da altre persone all’estero trovando foto, video e descrizioni e quindi ispirazioni. Il principale neo di questa applicazione è l’essere totalmente in lingua inglese, da questo punto di vista poteva essere un’idea inserire la traduzione in base al paese cui si trova il dispositivo.

Tornando all’app c’è la suddivisione delle esperienze pubblicate per categorie come ad esempio, Avventura, città, arte e cultura, famiglia e così via. Infine nell’ultima sezione potremmo visualizzare il nostro profilo nonché inserire una nostra esperienza, inserendo foto, video, un titolo, un sottotitolo e una descrizione del viaggio più dettagliato. Insomma un’applicazione molto utile per condividere con i propri amici e non solo le esperienze vissute ma anche per pianificare le prossime avventure.

PackKING

Vi capita mai di dover partire per le vacanze e durante la settimana farvi mille domande per essere sicuri di portarvi dietro tutto quello che serve? Abbiamo trovato questa applicazione disponibile gratuitamente sul Play Store, con all’interno annunci pubblicitari a sostegno degli sviluppatori, che si chiama PackKING e consente di fare una lista di tutto l’occorrente da mettere in valigia o nello zaino, in base al tipo di vacanza che si andrà a fare.

Basta cliccare il pulsante “+”, inserire il nome del viaggio, mettere le date, selezionare il mezzo di trasporto e si parte coi bagagli. Qui si va a racchiudere la maggior parte delle situazioni che possono capitare in vacanza. Dopo aver concluso la selezione accurata per il viaggio possiamo procedere premendo su “progetta la mia lista di bagagli.” Da questo punto in poi tutto l’occorrente che ci dà a disposizione l’applicazione è suddiviso per varie categorie specifiche e per ogni categoria c’è una grande quantità di scelta. È sufficiente premere sul tasto più per inserire quell’oggetto dentro allo zaino e una volta inserito basta premere sul quadratino per depennarlo.

Non è tutto oro ciò che luccica perché dopo aver progettato il bagaglio per un solo viaggio, non potremo progettarne altri contemporaneamente a meno che non si paghi l’abbonamento di 3 mesi, di un anno o avere l’applicazione per sempre con tutte le funzioni sbloccate e senza pubblicità al costo di 8,99€. In ogni caso per la vacanza di quest’anno potete usarla benissimo quindi vi consigliamo di installarla sul vostro smartphone Android.

Spiagge.it

La prossima applicazione che torna utile soprattutto se le vacanze le passiamo al mare, si chiama Spiagge.it e probabilmente molti di voi la conosceranno, ma per chi non ne ha mai sentito parlare è un’app che ci permette di prenotare il nostro posto in spiaggia direttamente online. Quello che basta fare è aprire l’app, inserire la località dove andremo al mare, le date, premere su “cerca” e l’applicazione mostrerà tutti i risultati correlati. Successivamente potremo procedere a selezionare il posto da prenotare ed effettuare il pagamento; ecco per il pagamento occorre fare la registrazione per ricevere la ricevuta via E-mail.

La peculiarità di spiagge.it inoltre, è quella di avere a disposizione una descrizione dettagliata di ogni spiaggia prima di eseguire la prenotazione e questo permette di valutare bene sia il posto, sia il prezzo. Non possono mancare anche i servizi disponibili per aumentare la versatilità di manovra quando saremo sul posto.

Ciò che convince meno dell’app è la reattività dell’applicazione soprattutto per quel che riguarda i caricamenti leggermente troppo lunghi ma per il complesso funzione bene, una bella grafica intuitiva.

Skyscanner

Chi per andare in vacanza deve prendere l’aereo, l’app da scaricare è Skyscanner, che permette di prenotare viaggi in aereo, Hotel e noleggiare auto in maniera semplice e veloce. Anche qui è presente una piccola sezione per prendere ispirazione su un eventuale viaggio da fare con offerte vantaggiose.

Per prenotare un volo basta premere sul toggle “Voli”, inserire il punto di partenza e il punto di arrivo, inserire il giorno di andata e ritorno, selezionare la quantità di viaggiatori, selezionare la classe di viaggio e infine premere sulla lente per avviare la ricerca. Dopo aver visualizzato i vari voli disponibili basta premere su quello che si preferisce e selezionare il provider che si vuole utilizzare per acquistare i biglietti, dopodiché sarete reindirizzati al sito per completare la prenotazione o il pagamento effettivo. I passaggi sono praticamente gli stessi per quanto riguarda la prenotazione di hotel è sostanzialmente lo stesso.

Per sfruttare al meglio questa applicazione proponiamo di effettuare la registrazione sia per prenotare i voli o gli hotel in maniera più rapida al momento del pagamento ma anche per ricevere tramite notifica le ultime offerte e poter dunque abilitare la compilazione automatica che permette di risparmiare un bel po’ di tempo. Se dunque volete avere sul vostro smartphone un’applicazione per prenotare i voli in aereo Skyscanner è la migliore.

Previsioni Meteo – WeaUmbla

Come facciamo per ogni puntata di questa rubrica, l’ultima applicazione è sempre quella più recente ed emergente e per questa puntata il posto se lo aggiudica l’app chiamata Previsioni Meteo – WeaUmbla, uscita sul Play Store il 3 luglio 2021 totalmente gratuita contenente annunci pubblicitari al suo interno.

La caratteristica più apprezzata fin da subito, di questa applicazione, è la suddivisione estremamente chiara di tutte le informazioni che ci servono per capire come andrà il meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni. Sempre nella schermata principale è presente anche un grafico che si aggiorna ogni 24h in cui si può vedere quali ore precise c’è dell’alba, il tramonto e avremo anche informazioni riguardo alla qualità dell’aria un dettaglio molto importante soprattutto d’estate. Le peculiarità non finiscono qui perché sempre nella schermata principale potremmo accedere ad un radar che ci informa, tramite la mappa, in quale direzione scorre il vento e con quale intensità.

Anche dal punto di vista grafico l’app è realizzata molto bene distinguendo per colori le informazioni: Ad esempio in caso di forte vengo colore rosso, vento leggero colore azzurro, e anche le animazioni risultano essere pesate bene. Insomma un’applicazione che nonostante sia presente da poco sul Play Store sembra essere già in versione stabile senza problemi che possano influire il suo funzionamento e che la rende a tutti gli effetti la migliore app per il meteo di questo mese.