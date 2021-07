Google avrebbe dovuto aggiornare la sua applicazione di messaggistica implementando una nuova funzionalità che si occuperebbe della rimozione automatica di tutte le password monouso e codici di verifica presenti nei messaggi in arrivo.

Google non ha abbandonato l’idea di implementare questa nuova, importante funzionalità. Difatti ci starebbe ancora lavorando, e in questo non sarebbe l’unico. Anche TrueCaller (nota applicazione che permette di filtrare chiamate e messaggi da parte di numeri indesiderati o sconosciuti, che la maggior parte dei casi coincidono con Call Center e altre attività di vendita telefonica) ha pensato a una funzionalità del genere e avrebbe battuto il colosso di Mountain View sul tempo, lanciando in anticipo “Inbox Cleaner”.

TrueCaller lancia Inbox Cleaner e altre novità

L’ultimo aggiornamento di TrueCaller aggiunge la funzione “Inbox Cleaner” per la rimozione di codici di verifica, OTP (One-time password, ovvero password “usa e getta”) e altri messaggi spam dalla cartella In Arrivo. Questa funzionalità può sia essere attivata in modo che agisca automaticamente in background, cancellando tutti i messaggi che contengono codici di verifica e password monouso, oppure può essere attivata manualmente per cancellare tutti i messaggi spam cliccando sull’apposito pulsante.

Questa, tuttavia, non è l’unica novità introdotta su TrueCaller. L’app ha anche ricevuto una nuova funzione di chiamata di gruppo e una opzione che permette all’utente di lasciare un commento contenente informazioni sul numero indesiderato che ha appena chiamato, così che gli altri utenti che verranno contattati da questo stesso numero possano capire in anticipo di cosa si tratti. Questa opzione permette anche di suggerire un nome migliore da conferire a quel numero in caso di chiamata.