Sul fronte Xiaomi continuano a tenere banco le anticipazioni relative ai due prodotti più attesi della seconda metà del 2021, Xiaomi Mi MIX 4 e Xiaomi Mi Pad 5. Oggi vi riportiamo alcuni dettagli relativi allo schermo dell’attesissimo flagship e agli accessori del tablet, che ci aiutano a inquadrare al meglio i due prodotti.

Schermo “ordinario” per Xiaomi Mi MIX 4

Nelle ultime settimane si sono succeduti i rumor relativi al nuovo smartphone di fascia alta di Xiaomi, che secondo alcune ipotesi avrebbe potuto utilizzare uno schermo curvo sui quattro lati. In realtà sembra che il produttore cinese abbia dovuto fare i conti con alcune limitazioni tecnologiche, rese necessarie dalla volontà di inserire la fotocamera frontale sotto al display.

Per questo Xiaomi Mi MIX 4 avrà un “comune” schermo paraboloide, simile a quello che abbiamo visto su Xiaomi Mi 11, con cornici particolarmente ottimizzate. Xiaomi ha infatti dovuto fare i conti con i costi elevati richiesti dalla telecamera sotto al display e utilizzare uno schermo curvo su tutti e quattro i lati avrebbe ulteriormente alzato i costi, che secondo alcuni saranno superiori a quelli di Xiaomi Mi 11 Ultra.

Il pannello di Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe essere prodotto da Huaxing Optoelectronics e avrebbe una risoluzione di 1080p, limite imposto dalla presenza della fotocamera sotto al display. Si tratta di una scelta obbligata, visto che per mantenere elevato lo standard qualitativo delle immagini catturate è necessario ridurre i dettagli dello schermo. Grazie a una particolare disposizione dei pixel, sviluppata di propri ingegneri, e a un algoritmo particolarmente curato, Xiaomi è riuscita a ottenere risultati soddisfacenti da questa tecnologia, almeno secondo quanto riportano i ben informati.

Per il resto ricordiamo che Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe utilizzare uno Snapdragon 888 Plus e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 120 watt e wireless ad almeno 70 watt. Tutto questo però dovrebbe tradursi in un prezzo di vendita che in Cina potrebbe sfiorare i 6.000 yuan, circa 785 euro al cambio attuale, più del prezzo in Cina di Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi Pad 5 come iPad Pro?

Continuano a fioccare anche le indiscrezioni su Xiaomi Mi Pad 5, destinato a segnare il ritorno di Xiaomi nel mercato dei tablet dopo tre anni di assenza. oggi vi mostriamo alcune immagini degli accessori che saranno disponibili insieme al nuovo tablet, confermando un design molto simile a quello di iPad Pro.

I render della cover protettiva ci mostrano un comparto fotografico rettangolare, che lo rende molto simile al modello di punta di Apple. Oltre a una classica cover protettiva Xiaomi Mi Pad 5 potrà contare su una cover con tastiera, dotata inoltre di uno slot per l’appoggio del pennino, che dunque non sembra potersi connettere magneticamente al tablet.

Anche se mancano informazioni certe in merito alla tipologia di processore utilizzato, sembra quasi certo che Xiaomi Mi Pad 5 sarà il primo tablet del colosso asiatico a offrire una connettività 5G, cosa che unita al grande schermo da 10,95″ (con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e refresh a 120 Hz) lo rende perfetto per lavorare in mobilità ma anche per un utilizzo multimediale.