La maggior parte dei servizi di streaming offre video a risoluzione 4K ma i miglioramenti sono effettivamente percepibili soltanto nel caso in cui si abbia a propria disposizione una connessione ad Internet abbastanza veloce da gestire il relativo flusso di dati e l’app Speedtest di Ookla potrebbe essere la soluzione ideale per fornire un supporto agli utenti da questo specifico punto di vista.

Nelle scorse ore, infatti, il team di Speedtest ha rilasciato un aggiornamento dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android (la versione 4.6.1) che porta con sé un’interessante funzionalità in virtù della quale sarà possibile testare le connessioni di rete per i video in particolare.

Le novità della versione 4.6.1 di Speedtest di Ookla per Android

Il changelog ufficiale pubblicato dagli sviluppatori non lascia dubbi sulla novità introdotta con tale update:

Ora puoi misurare la tua esperienza di streaming video comodamente dalla tua app Speedtest! Per fornire questa nuova entusiasmante funzionalità, abbiamo anche spostato alcune cose. È più facile accedere alle impostazioni specifiche delle funzionalità e i tuoi risultati sono stati spostati in un menu globale.

Il nuovo “test video” trasmette diversi file video sul telefono in pochi secondi, controllando prima il bitrate adattivo, a seconda della connessione, aumentando o diminuendo la risoluzione e, una volta determinata una risoluzione massima, l’app fornirà i risultati, insieme ai dispositivi adatti per quell’impostazione (per esempio, il 4K avrà un bell’aspetto su qualsiasi dimensione del display ma, quando la rete cellulare supporta solo 360p, viene suggerito di limitare lo streaming solo telefono).

Previous Next Fullscreen

Si tratta, in sostanza, di una novità che potrebbe rivelarsi particolarmente utile soprattutto quando si è in viaggio.

Come scaricare la nuova versione

Potete scaricare la nuova versione di Speedtest di Ookla da APK Mirror, installando manualmente il relativo file APK (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: