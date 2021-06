Technogym App offre un’ampia varietà di programmi dedicati al fitness, allo sport e alla salute sviluppati da una squadra di trainer e atleti specializzati nelle diverse discipline.

L’applicazione mette a disposizione Technogym Coach, il trainer digitale basato sull’intelligenza artificiale che vi guiderà con allenamenti su misura, tuttavia è possibile accedere agli esclusivi Signature Programs dedicati allo sport, alle Technogym Routines dedicate a specifici gruppi muscolari e obiettivi di fitness, oppure alle Technogym Sessions, lezioni video guidate dal trainer dedicate alle varie discipline.

Technogym App permette di ottenere il massimo risultato nel minor tempo

Technogym App monitora costantemente il vostro movimento attraverso l’esclusivo Movergy Index che misura quanto è attivo il vostro stile di vita, motivandovi ad allenarvi più spesso e con maggiore intensità.

Nei giorni di pausa o nei momenti di relax è possibile scoprire notizie e suggerimenti dal mondo del wellness: alimentazione, mindfulness e consigli sull’allenamento sviluppati dagli esperti Technogym e costantemente aggiornati in base alla stagionalità e alla rilevanza per il vostro stile di vita.

Technogym App è scaricabile gratuitamente dal Play Store di Google e offre la possibilità di allenarsi in modalità gratuita per il primo mese, trascorso il quale sarà possibile accedere a tutti i contenuti con un abbonamento di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina di Technogym.

