Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di giugno 2021 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi preferiti all’interno dei commenti.

Top gioghi di Giugno 2021 in video

Mad Skills Motocross 3

Partiamo subito proponendo Mad Skiils Motocross 3, gioco di corse, arcade uscito il 24 Maggio 2021 sul PlayStore. Se avete giocato i titoli precedenti sapete già di cosa stiamo parlando ma se non li avete provati vi consigliamo di farlo perché è uno dei giochi che meritano il download sul vostro smartphone soprattutto se siete appassionati ai giochi di guida per mobile.

Mad Skills Motocross 3 si presenta con meccaniche di gioco semplici e immediate, infatti durante il gameplay troviamo un pulsante per accelerare, uno per frenare e due frecce che servono per spingere la moto in avanti o all’indietro. Ci sono poche variazioni sul tema e il fulcro a seconda del percorso e dovremo cercare di tenere entrambe le ruote a terra per il maggior tempo possibile, così da sfruttare la trazione e la potenza del nostro mezzo al fine di tagliare il traguardo per primi.

L’obiettivo è chiudere le brevi gare della modalità carriera nei primi tre posti che rappresenta la condizione minima necessaria per procedere verso la sfida successiva, ma in realtà sono presenti degli obiettivi opzionali che ruotano attorno alle manovre acrobatiche (effettuare rotazioni in avanti o all’indietro, impennare, restare in aria per un certo numero di secondi, ecc.) che consentono di ottenere ricompense extra utili per la progressione.

L’aspetto legato ai potenziamenti e alle personalizzazioni è anch’esso piuttosto ricco e completo, con la moto che può essere migliorata sotto svariati aspetti, modificata sul piano estetico e naturalmente sostituita con un modello più prestante.

Mad Skills Motocross 3 offre un’esperienza di gioco più completa e ricca rispetto ai titoli precedenti e secondo noi è assolutamente da provare.

Immortal Summoners

Prossimo titolo che vi consigliamo di scaricare è Immortal Summoners, uscito il 9 aprile 2021 sul Play Store e si tratta di un gioco di ruolo dotato di acquisti-in game all’interno. La struttura è simile ad altri giochi di ruolo con sistema di combattimento automatici. Quello che dovremo fare noi, come giocatori, è gestire tutto il pre-battaglia per poter vincere lo scontro, tramite lo sblocco dei nuovi personaggi, la formazione di battaglia e tramite lo sviluppo delle varie abilità.

Guardando il gioco nella completezza ci sono vari aspetti da migliorare sia dal punto di vista del gameplay vero e proprio, con il sistema di combattimento caotico e poco definito, sia dal punto di vista tecnico con una grafica non eccezionale a causa di alcuni lag fastidiosi tra un’animazione e l’altra.

I contenuti sono a dir poco sufficienti e poca possibilità di personalizzazione nonostante le prime battaglie di gioco risultano facili da superare. Un punto di forza invece è la qualità della musica di sottofondo che immerge il giocatore nella giusta atmosfera per affrontare le battaglie per puntare a vincere.

Insomma è presente comunque una buona base di partenza vista la data di uscita del titolo ma ci aspettiamo grandi novità nel corso del tempo per rendere Immortal Summoners ancora più dinamico e accattivante.

Guardians of Cloudia

Altro gioco interessante che vi proponiamo in questa puntata è Guardians of Cloudia, uscito il 23 maggio 2021 sul Play Store ed è un gioco di ruolo anch’esso con presenti acquisti in-game, inseriti dagli sviluppatori.

La struttura di gioco si basa sulla tipica commistione di elementi tra MMORPG e JRPG che si è propagata a dismisura in ambito mobile in questi anni, riuscendo in questo caso a trovare anche una buona mediazione attraverso un sistema di combattimento in tempo reale anche divertente e una particolare progressione dei personaggi.

Gli Skywalker, ovvero coloro che sono destinati a diventare Guardiani, sono dotati di particolari abilità di combattimento e si suddividono in cinque classi principali: arciere, spadaccino, rogue, mago e oracolo, ognuno dei quali a sua volta può evolversi seguendo due strade differenti, portando in totale a 10 possibili specializzazioni da intraprendere. Controllando direttamente i personaggi si può apprezzare anche una buona variazione di situazione tra una quest e l’altra e soprattutto un sistema di combattimento piuttosto divertente, anche se tendenzialmente confusionario.

Guardians of Cloudia non eccelle praticamente in nessuna delle diverse tipologie di gioco in cui si cimenta, ma nel complesso risulta un titolo piacevole, da provare volentieri anche grazie alla distribuzione free-to-play.

Ice Scream 4

Penultimo gioco di puntata è Ice Scream 4 che è appunto il quarto della serie Ice Scream intitolato “La fabbrica di Rod”. Solo per questo vi consigliamo di andare a provare i titoli precedenti prima di iniziare con questo per non perdervi la storia dall’inizio, è uscito sul Play Store gratuitamente il 27 Maggio 2021 con presenti acquisti in-game.

Dopo aver salvato i propri amici per ben 3 volte dal perfido gelataio, Rod ci porta nella sua fabbrica per scoprire di più del suo passato e su quello della famiglia Sullivan. Il nostro compito è quello di esplorare le diverse aree della fabbrica e liberare gli amici di Rod prima che finiscano nella camera di estrazione.

Il gamplay e in prima persona l’interfaccia di gioco è piuttosto intuitiva, sulla sinistra è presente il cursore per muoversi con il personaggio mentre con i tasti di destra possiamo far fare delle azioni a Rod per trovare la miglior strategia per liberare dalle gabbie i propri amici, mentre per muovere la visuale dovremmo trascinare il nostro dito sullo schermo in orizzontale verso destra o verso sinistra questo aspetto l’ho trovato un po’ scomodo in game.

I soundtrack sono piacevoli, coinvolgenti e si adattano alle situazioni di gioco. Se state cercando un’avventura terrificante, ma allo stesso tempo fantastica, allora Ice Scream 4: La fabbrica di Rod” fa al caso vostro.

My Hero Academia: The Strongest Hero

L’ultimo titolo di oggi che proponiamo, o meglio che uno di voi ha proposto nei commenti della puntata scorsa, è My Hero Academia The Strongest Hero, uscito il 12 Maggio 2021 sul Play Store e sono presenti anche qui gli acquisti in-game.

My Hero Academia: The Strongest Hero ci porta nello scenario creato da Kohei Horikoshi per il manga di My Hero Academia: un mondo in cui l’80% delle persone nasce con dei poteri speciali, il cosiddetto Quirk, diverso a seconda del soggetto. Alcuni decidono di sfruttare queste capacità per il bene ed entrano a far parte della categoria Hero, mentre altri si dedicano al crimine diventando dei Villain.

La struttura del gioco si rifà alla tradizione dei gacha e ci mette a disposizione un roster composto da tredici eroi, che dovremo sbloccare man mano che completiamo le missioni. Sul fronte del gameplay My Hero Academia: The Strongest Hero può contare su di un sistema di combattimento solido e spettacolare, con qualche problema legato alla gestione della telecamera ma una buona resa degli impatti e un set di manovre davvero spettacolari a nostra disposizione.

Non si può certo dire che gli sviluppatori non abbiano supportato la realizzazione tecnica: la grafica del gioco è infatti eccellente, impreziosita da un cel shading ben implementato che cattura al meglio le atmosfere della serie animata. Nonostante risulti un gioco un po’ ripetitivo a lungo andare, vi consigliamo comunque di provarlo perché nel complesso è piacevole.