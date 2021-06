Apple ha annunciato alcune modifiche appositamente studiate per migliorare la privacy del tracker di oggetti AirTag, piccolo dispositivo presentato ufficialmente lo scorso aprile.

Nelle scorse ore il colosso di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento firmware di Apple AirTag, che si installerà automaticamente non appena il device si troverà nel raggio dell’iPhone al quale è connesso.

In seguito a tale update, Apple AirTag riprodurrà un suono dopo essere stato separato dal suo proprietario in un momento casuale entro un intervallo tra 8 ore e 24 ore (al momento del lancio, invece, il device era programmato per riprodurre un suono dopo essere stato separato dal suo proprietario per più di tre giorni).

In arrivo un’app Apple AirTag per dispositivi Android

Il colosso di Cupertino sta anche sviluppando un’app per gli utenti Android che li avviserà di un AirTag potenzialmente in movimento con loro. L’app rileverà anche altri accessori abilitati al servizio di localizzazione dell’azienda.

Stando a quanto è stato rivelato dal team di Apple, questa applicazione dovrebbe essere disponibile per gli utenti del sistema operativo mobile di Google entro la fine del 2021.

Il produttore statunitense ci tiene a sottolinerare che tale nuova app rientra nelle misure portate avanti dall’azienda per impedire che questo tipo di dispositivi venga utilizzato con l’intento di tracciare le persone a loro insaputa.

Non pare, invece, che con tale app gli utenti Android avranno la possibilità anche di configurare un Apple AirTag: in pratica, dovrebbe avere il solo scopo di avvisarli nel caso in cui uno di questi piccoli dispositivi si muove con loro, così da impedire che possano essere tracciati da altre persone (il sistema di rilevamento si basa sulla connettività NFC).

Il nuovo aggiornamento firmware rilasciato da Apple arriva dopo le preoccupazioni sollevate di recente negli Stati Uniti relativamente alle implicazioni sulla privacy e sullo stalking di Apple AirTag, che a quanto pare poteva essere usato con grande semplicità per tenere sotto controllo una persona.

