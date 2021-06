Non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare delle bufale che colpiscono WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo. In queste ore scopriamo che starebbe circolando una nuova bufala che riguarda il noto marchio di moda Hermes e in particolare un modello delle sue borse.

Non c’è nessuna campagna promozionale di Hermes

Secondo il testo contenuto nella bufala di WhatsApp, Hermes starebbe regalando il modello della borsa “Kelly” per festeggiare l’anniversario dell’azienda, un prodotto che nella versione a portafoglio costa più di 1.300 dollari.

Già questo dovrebbe farci suonare qualche campanello di allarme, ma purtroppo alcuni utenti potrebbero cadere nella trappola e cliccare sul link che accompagna il testo della bufala. La pagina web creata ad hoc richiede di inserire le informazioni relative alla propria carta di credito per sostenere il piccolo costo per le spese di spedizione, un compromesso più che accettabile a fronte della borsa Hermes in regalo.

In realtà le informazioni della carta di credito saranno così captate dai malintenzionati che hanno messo in piedi la bufala con il solo scopo di svuotarvi il conto bancario. Il nostro consiglio è quello di non cliccare mai link relativi a messaggi di questo genere e, in caso di dubbi, controllare personalmente le eventuali campagne promozionali attive sul sito ufficiale dell’azienda.

