Xiaomi ha appena svelato i risultati fiscali relativi al Q1 2021 e il quadro economico della compagnia è senza ombra di dubbio il migliore mai rappresentato finora.

Xiaomi è un treno inarrestabile

Alcuni punti salienti della prestazione economica dell’azienda:

crescita del 54,7% YoY con entrate pari 76,9 miliardi di yuan;

+87,4% di utile lordo YoY pari a circa 14,2 miliardi di yuan.

“Durante il primo trimestre del 2021, sia i nostri ricavi totali che l’utile netto rettificato hanno raggiunto livelli record nel trimestre, a dimostrazione della solidità del nostro modello di business e della forte esecuzione delle nostre strategie – sottolinea l’azienda”. Nei primi tre mesi del 2021 il mercato mobile di Xiaomi ha visto una crescita delle vendite pari al +69,8% YoY, un risultato che ha permesso all’azienda di mantenere salda la terza posizione nella classifica dei maggiori produttori di smartphone al mondo.

Se il mercato interno, quello cinese, segna importanti traguardi, non è da meno quello relativo al mercato europeo: nel Vecchio Continente il colosso cinese registra una crescita del 50,6% YoY. Secondo i dati raccolti da Canalys, l’azienda è nella top five in 62 paesi e al primo posto in 12 paesi, mentre per la prima volta in assoluto può festeggiare il secondo posto in Europa per volumi di vendita grazie ad un incredibile +85,1% YoY.

