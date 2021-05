L’applicazione di Spotify per Android e per iOS si sta aggiornando in queste ore con una piccola novità per semplificare e facilitare la ricerca grazie a nuovi filtri.

I nuovi filtri di Spotify per Android faciliteranno la ricerca

I nuovi filtri per la ricerca includono Risultati migliori, Artisti, Canzoni, Playlist, Album, Podcast e spettacoli, Episodi e Profili; questi filtri appariranno al di sotto della barra di ricerca e permetteranno di completare la ricerca filtrando i contenuti e offrendo quindi risultati migliori e più attinenti.

Ad esempio, ricercando il termine “cucina” insieme al filtro “playlist”, Spotify offrirà come risultati le playlist dedicate all’attività oppure per una cena, mentre cambiando il filtro in “podcast” si potrà scegliere tra i vari programmi che trattano il tema.

La modifica è lato server e pertanto potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che tutti gli utenti, sia chi usa il servizio gratuito sia quelli Premium, possano vederla nella propria app di Spotify.