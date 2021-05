La nuova iniziativa promozionale di Banggood, il noto store online specializzato nell’importazione di prodotti dall’estremo oriente, è particolarmente interessante. Oltre a proporre uno sconto fino al 50% sui prodotti Xiaomi, e del suo ecosistema, Banggood mette in palio uno smartphone POCO, solo per il mercato italiano. L’iniziativa è valida fino al 31 maggio, anche se per avere maggiori chance di vittoria è preferibile affrettarsi, e tra poco capirete il perché.

Compra Xiaomi e vinci POCO

Nonostante possa sembrare un banale gioco di parole, l’iniziativa di Banggood offre proprio uno smartphone POCO, ma parleremo tra poco delle modalità per provare a vincerlo. Sono davvero tantissimi i prodotti Xiaomi in offerta, dagli smartphone della nuova linea Redmi Note 10 a Xiaomi Mi Band 6, senza scordare smart TV, monitor, video proiettori e molto altro.

In alcuni casi, per ottenere il prezzo indicato, è necessario cliccare sul simbolo del coupon, posizionato sotto al prezzo. In questo modo il sistema caricherà sul vostro account il relativo coupon, per ottenere lo sconto rispetto al prezzo standard. Volete qualche esempio? Eccovi alcuni prodotti spediti dai magazzini europei, esenti quindi da dazi doganali o tasse al momento dell’arrivo nel nostro Paese.

Se invece non avete particolare fretta di ricevere i vostri acquisti, preferendo risparmiare maggiormente, ecco alcune offerte provenienti dai magazzini asiatici. Il metodo di spedizione di Banggood vi eviterà brutte sorprese, almeno fino alla fine di giugno, visto che da luglio entreranno in vigore nuove regole.

La lista completa dei prodotti è molto lunga e include ovviamente anche bici elettriche, monopattini, dispositivi per la pulizia della casa, purificatori d’aria, aspirapolvere robot, sistemi di illuminazione e molto altro. Trovate tutti i prodotti in promozione visitando la pagina linkata qui sotto.

Come vincere uno smartphone POCO

Dopo aver acquistato uno o più prodotti Xiaomi, sarà sufficiente postare sul vostro profilo Facebook i vostri acquisti, con l’hashtag #XiaomisuBanggood. Il post che riceverà il maggior numero di condivisioni, commenti e Like vincerà uno smartphone POCO nuovo di zecca. Non vi resta che visitare i link forniti, effettuare i vostri acquisti e condividerli, nella speranza di vincere un nuovo smartphone.

