Che Apple Music, il servizio di streaming musicale di casa Cupertino, stesse per arricchire la sua offerta con brani in alta qualità non è una novità. Dopo Spotify Hi-Fi, anche Apple si è così decisa ad allinearsi a quella parte della concorrenza (Tidal ad esempio) che fece e fa ancora dello streaming lossless il suo punto di forza.

Oltre ai dispositivi con iOS 14.6, versione a partire dalla quale l’opzione Hi-Fi di Apple Music dovrebbe essere disponibile, emerge che anche sull’app per smartphone Android l’implementazione è in dirittura d’arrivo.

Le opzioni Hi-Fi di Apple Music

L’indiscrezione arriva dai colleghi di 9to5Google che, attraverso un APK Insight, una sorta di esame volto in questo caso a scandagliare una recente versione per Android di Apple Music, la 3.6.0 Beta per la precisione, hanno rilevato varie tracce relative alla futura implementazione dell’opzione Hi-Fi.

Tale opzione, con tutta probabilità, andrà ad affiancare le due già presenti: la qualità standard e la bassa per risparmiare dati. Con la versione suddetta, già in fase di distribuzione sul Google Play Store, emergono tuttavia vari accenni all’alta qualità, soprattutto degli avvertimenti legati alla quantità di dati necessari. Ad esempio:

Lossless audio files preserve every detail of the original file. Turning this on will consume significantly more data.

Mancano tuttavia i riferimenti a “Dolby Atmos” e “Dolby Audio” notati altrove, ma in base a quanto emerso l’opzione Hi-Fi di Apple Music per Android dovrebbe offrire due opzioni dedicate: Lossless (24-bit/48 kHz) e High-Res Lossless (fino a 24-bit/192 kHz), in entrambi i casi tramite codec ALAC, al posto del consueto AAC finora utilizzato.