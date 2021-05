Mimeo Photos è un’applicazione che offre la possibilità di trasformare le foto in prodotti palpabili come album fotografici, cartoline, calendari, decorazioni da parete e da tavolo, coperte, puzzle e altro ancora.

L’app è progettata per consentire un’agevole navigazione, modifica e ordinamento tramite lo smartphone sia con l’orientamento in orizzontale che in verticale e mette a disposizione una libreria di contenuti e risorse che includono suggerimenti fotografici e tecniche di creazione di progetti.

Mimeo Photos consente di creare cartoline, calendari e molto altro

Mimeo Photos consente di scegliere tra oltre 50 temi di design e di utilizzare dei layout attuali per bilanciare o mescolare una serie di foto con facilità, inoltre l’app permette di popolare i propri progetti in modo intuitivo e rapido.

Infine, è possibile dare sfogo alla propria creatività con sfondi a tinta unita o con motivi per far risaltare le foto e migliorare le immagini con bordi accattivanti, inoltre l’app permette di iniziare un progetto sullo smartphone e riprenderlo successivamente su un altro dispositivo come un desktop e viceversa.

Mimeo Photos è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al video promozionale. Per l’installazione è sufficiente Android 7.1 o versioni successive.