Finalmente è arrivato il momento dell’esordio ufficiale di Xiaomi Mi 11 Ultra in Italia: da domani il nuovo modello di punta dell’offerta di Xiaomi sarà disponibile anche nel nostro Paese, pronto a dare battaglia agli smartphone premium della concorrenza.

Xiaomi Mi 11 Ultra in Italia sarà venduto nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata al prezzo consigliato di 1.399 euro sul sito ufficiale del produttore cinese, nei suoi store fisici diffusi in tutto il Paese e con TIM.

Una promo da non perdere per chi vuole acquistare Xiaomi Mi 11 Ultra

Se avete deciso di acquistare il nuovo smartphone di Xiaomi, il produttore ha deciso di lanciare una promozione che probabilmente non vorrete farvi sfuggire: a partire dalle ore 13:00 e soltanto per 48 ore su mi.com Xiaomi Mi 11 Ultra sarà disponibile al prezzo speciale di 1.199 euro (in bundle con il supporto di ricarica wireless da 80W).

Tra le principali feature di Xiaomi Mi 11 Ultra troviamo un display AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz, campionamento del touch a 480 Hz e 1.700 nits di picco massimo di luminosità, un secondo display posteriore da 1,1 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 888, il supporto alla connettività 5G, 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di memoria interna UFS 3.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W).

Il punto di forza dello smartphone è rappresentato dal comparto fotografico, che frontalmente vanta un sensore da 20 megapixel e sul retro una tripla fotocamera con sensore primario Samsung S5KGN2 da 50 megapixel (con stabilizzazione ottica, pixel binning 4-in-1 e apertura f/1.95), supportato da un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel con lente grandangolare (FoV 128 gradi e apertura f/2.2) e da un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel periscopico (con apertura f/4.1, stabilizzazione ottica, zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x e zoom digitale fino a 120 x).

La sfida agli smartphone premium degli altri produttori è stata lanciata.