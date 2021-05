Sono passati quattro anni dal debutto della console Nintendo Switch, un dispositivo che si è rivelato piuttosto flessibile, tanto che ancora emergono nuove soluzioni che sfruttano le sue potenzialità.

Una delle più recenti è quella che permette di usare il controller Nintendo Joy-Con come pulsante di scatto remoto per la fotocamera di uno smartphone Android.

In pratica, se si accoppia un singolo controller Joy-Con a uno smartphone Android, è possibile usare la parte destra, in particolare il pulsante “A”, per scattare foto sullo smartphone in remoto: tale feature potrebbe rivelarsi utile in alcuni casi, come ad esempio quando si monta il ​​telefono su un treppiede o lo si appoggia da qualche parte per catturare un foto di famiglia (o, ad ogni modo, una scena senza tenere in mano lo smartphone).

Come trasformare Nintendo Joy-Con in un telecomando per la fotocamera dello smartphone

Questi sono i quattro passaggi da seguire:

associare il controller Joy-Con allo smartphone Android

mettere l’app Fotocamera nella schermata iniziale

aprire l’app Fotocamera

premere per scattare una foto

Innanzitutto, è necessario premere a lungo il pulsante “Sync” sul Joy-Con e quindi bisognerà accoppiarlo al telefono aprendo il menu Bluetooth e cercando “Joy-Con (R)” o “Joy-Con (L)”. Le luci verdi sul lato del controller devono essere accese perchè venga completato il processo di associazione.

Una volta che è stato accoppiato, il pulsante “A” ora fungerà da pulsante home al primo clic e quindi bisognerà selezionare le app premendo il pulsante “Y”. Il controller selezionerà la prima app sulla schermata iniziale guardando da sinistra a destra e dall’alto verso il basso: pertanto, se si mette l’icona dell’app Fotocamera nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale, premendo il pulsante “Y” verrà selezionata (ciò potrebbe variare in base al dispositivo e quindi è necessario fare dei tentativi per trovare la posizione giusta).

Sugli smartphone Google Pixel a questo punto basterà premere il tasto “A” per scattare una foto mentre su quelli Samsung, una volta che la fotocamera è aperta, con i pulsanti “X” e “Y” si gestirà lo zoom mentre con la “B” si scatterà la foto.