Come ben saprete questo weekend ricorre la festa della Liberazione e proprio durante le giornate del 24 e 25 aprile, Vodafone ha in mente un modo decisamente particolare per festeggiare la liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

Tante offerte con Vodafone TOBi

Infatti, come svela l’operatore telefonico, questo weekend l’assistente digitale Vodafone TOBi proporrà a tutti gli utenti Vodafone alcune offerte dedicate tramite un simpatico gioco a quiz. Per partecipare all’evento Vodafone TOBi per la festa della Liberazione è semplicissimo: basta utilizzare l’applicazione mobile My Vodafone disponibile al download tramite il badge in calce alla news, oppure accedere a questa pagina del sito di Vodafone.

A partire da domani, 24 aprile, e fino al 25 aprile, tutti gli utenti Vodafone potranno giocare al quiz di Vodafone TOBi direttamente in chat. Indipendentemente dall’avere dato la risposta corretta o meno alla domanda mostrata a schermo, l’assistente digitale proporrà l’attivazione del servizio di fidelizzazione Vodafone Happy con un mese gratuito.

In alternativa i clienti Vodafone potranno attivare anche altre promozioni, ovvero Infinito Special (1 mese di prova) o Digital Privacy & Security (1 mese di prova); la prima offre minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e giga illimitati, mentre la seconda fornisce un servizio di protezione alla navigazione.

