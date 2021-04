Google fece debuttare la funzione “Now Playing” sul Pixel 2 tra fine 2017 e inizio 2018. Da allora questa feature, molto apprezzata dagli utenti Pixel, è stata esclusiva della linea di smartphone di Google. Un Recognized Developer di XDA, Quinny899, è riuscito in un porting ambizioso, che permette di usufruire di “Now Playing” su qualsiasi smartphone Android con processore Snapdragon rootato, il porting o la mod che dir si voglia, è un modulo ibrido Xposed/Magisk che si chiama “Ambient Music Mod“.

Di questa ottima feature vi avevamo parlato nell’ottobre del 2017, e può essere presa ad esempio di cosa può fare un’azienda come Google quando l’estro e le capacità dei suoi ingegneri riesce a fondersi in maniera davvero efficace ed elegante. Now Playing infatti utilizza una sinergia tra hardware, software e Machine Learning per identificare le canzoni in riproduzione nei nostri paraggi. Una volta riconosciuta, troveremo il titolo e l’artista della canzone sulla lockscreen. Oltre a tutto ciò, la funzione offre una sorta di cronologia di tutte le canzoni identificate nel tempo così da poterle recuperare in qualsiasi momento.

Ambient Music Mod, come Now Playing, non utilizza internet in quanto tutto il processo di riconoscimento e associazione dei brani ai loro titoli viene eseguito interamente sul device. La funzione quindi non è particolarmente energivora e funziona nello stesso identico modo in cui opera sui Pixel. Infatti anche nella mod troviamo la cronologia delle canzoni riconosciute, l’aggiornamento periodico del database di canzoni direttamente dai server Google, la possibilità di richiedere manualmente il riconoscimento delle canzoni e varie altre opzioni che prevedono regolazioni più precise del funzionamento della mod.

Come detto in precedenza può funzionare su qualsiasi smartphone Android con processore Qualcomm Snapdragon che abbia installati Magisk e Xposed. Il primo serve ovviamente per garantire i permessi di root ad Ambient Music Mod e il secondo per far sì che questa possa accedere al driver “Sound Trigger” dei SoC Snapdragon. Per il corretto funzionamento della mod è necessario che il vostro device supporti almeno Sound Trigger 2.1, che permette al telefono di registrare clip audio di 8 secondi per identificare il brano.

Installare Ambient Music Mod guida e download:

È necessario avere bootloader sbloccato, Magisk e Xposed installati Scaricate e installate il file apk di Ambient Music Mod direttamente da questa pagina GitHub L’app farà qualche test sul vostro device per accertarsi che sia compatibile Se il device è compatibile, fate tap sul tasto “Build Installer” Una volta completato il processo, installate il modulo Magisk tramite la sua app Ripetete l’operazione precedente ma su Xposed Riavviate il device. Al riavvio sarà possibile vedere le informazioni sulle tracce in riproduzione sulla lockscreen.

Come sempre il funzionamento di questo tipo di mod non è garantito su tutti i device e la redazione di TuttoAndroid declina ogni responsabilità da qualsiasi problema provocato dall’installazione di queste mod. In ogni caso trovate qui la FAQ e il thread di XDA.