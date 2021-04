Continuano su Banggood, uno dei più apprezzati store online dedicati ai prodotti provenienti dalla Cina, i festeggiamenti per il compleanno di Xiaomi, iniziati la scorsa settimana. Se pensavate di esservi persi qualche buona occasione, niente paura, quest’anno gli sconti sembrano non finire mai e continueranno fino al 20 aprile.

Su Banggood troverete numerosi smartphone a marchio Xiaomi (ma anche Redmi) oltre ai tanti prodotti dell’ecosistema del colosso cinese, a partire dalla nuovissima Xiaomi Mi Smart Band 6. Vediamo dunque alcune delle offerte più interessanti, mentre a fine pagina trovate il link per accedere all’elenco completo.

Mi Fan Festival 2021 su Banggood

Non vi basta? Tra i prodotti in promozione vi segnaliamo anche aspirapolvere robot, smart TV, monitor, sensori per la casa, videoproiettori, monopattini e accessori e tantissimi altri prodotti. La lista è davvero troppo lunga per essere riportata integralmente per cui vi consigliamo di dare una bella occhiata al link sottostante e scoprire le tantissime offerte a vostra disposizione. Ricordate che avete tempo fino al 20 aprile per approfittarne.

