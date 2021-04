Su eBay è arrivato il Mi Fan Festival, un’iniziativa della durata di alcuni giorni duranti i quali è possibile acquistare un prodotto tra quelli disponibili usufruendo di uno sconto del 15%, per un massimo di 50 euro detraibili.

Tra i prodotti in sconto c’è anche Xiaomi Mi TV Stick, una sorta di chiavetta HDMI che trasforma istantaneamente un qualsiasi monitor o televisore in una Smart TV.

Xiaomi Mi TV Stick in sconto su eBay

Questo dongle può utilizzare la tecnologia Chromecast per trasmettere contenuti dallo smartphone alla TV, ma anche trasformare il televisore in una Android TV, con relativo Play Store per scaricare le applicazioni di proprio interesse.

In questo modo, si potranno avere sempre a disposizione e alla portata di clic le principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Film, Facebook Watch e RaiPlay. E’ anche possibile scaricare dei giochi, ma tenendo comunque in considerazione i numerosi limiti della Mi TV Stick, che non è del tutto un dispositivo ideale per eseguire contenuti di questo tipo.

A seguire, le specifiche tecniche di Xiaomi Mi TV Stick:

Peso di 28gr;

RAM: 1GB;

Memoria interna: 8GB;

CPU Quad-core Cortex A53;

Porte: HDMI x 1, MicroUSB x 1;

OS: Android 9 TV e chromecast integrato;

Risoluzione video in uscita 1080p 60fps, no 4K;

Supporta decodifica audio multicanale DTS e Dolby HD;

Connettività: Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, Bluetooth: 4.2.

Il dispositivo può essere acquistato su eBay a un prezzo scontato del 15% applicando il codice coupon “PITMIFEST21”. Si ricorda che il codice sconto può essere utilizzato una sola volta per utente e che il massimo detraibile è di 50 euro.