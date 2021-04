WINDAY è la giornata in cui l’operatore telefonico WINDTRE offre sconti o regali alla sua utenza, in modo da migliorare la fidelizzazione e rendere un po’ più felici i clienti. Se siete clienti WINDTRE potete scaricare l’app per potervi registrare all’offerta. Solitamente i premi che vengono dati il lunedì sono buoni sconto o abbonamenti ma in alcuni casi può capitare di ricevere giga gratuiti o altre promozioni che riguardano la telefonia.

Come detto, per poter partecipare a questa campagna bisogna installare l’app WINDTRE sul proprio smartphone. L’applicazione ha visto, nella giornata di sabato, un nuovo aggiornamento, in cui è presente un’interfaccia rinnovata proprio per la sezione WINDAY. Il nuovo design permette di vedere tutte le iniziative del programma e la priorità viene ovviamente data all’offerta di giornata, che viene visualizzata in alto.

Nella giornata di oggi WINDTRE ha deciso di regalare un abbonamento a una rivista del gruppo Mondadori. L’abbonamento durerà 18 mesi (senza rinnovo automatico) e potrete scegliere una rivista digitale tra Donna Moderna, Grazia o Icon. È possibile attivare un solo abbonamento per cliente e la promo è attiva fino al 25 aprile.

Questo omaggio potrà comunque essere riscattato solo entro la mezzanotte di oggi, una volta riscosso il regalo tramite l’app di WINDTRE, potrete poi attivare l’abbonamento, come detto, entro il 25 aprile. Questo omaggio potrebbe essere riproposto anche il prossimo sabato, grazie all’iniziativa Re-WinLunedì, anche se non possiamo escludere che possa essere scelto un regalo differente.