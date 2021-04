Nonostante sia pensato soprattutto per il mercato interno, Xiaomi Mi Reader Pro è un e-reader pronto anche per i mercati occidentali, grazie alla possibilità di impostare la lingua inglese che permette di utilizzare senza problemi l’interfaccia.

Xiaomi Mi Reader Pro in offerta su Banggood

Presentato sul finire del 2020, il libro elettronico di Xiaomi non sembra destinato, almeno per il momento, ad arrivare sui mercati internazionali ma, a differenza di altri prodotti, può contare sulla lingua inglese. La presenza di Android 8.1 a bordo, l’ultima versione del robottino verde compatibile con gli e-reader, garantisce poi una versatilità che non si può trovare sui lettori dedicati, come quelli di Amazon e Kobo.

Da un punto di vista tecnico Xiaomi Mi Reader Pro non teme alcun confronto, grazie a uno schermo E-Ink Carta HD da 7,8 pollici con risoluzione di 1404 x 1872 pixel (300 ppi), con luce fredda e calda per il massimo comfort di lettura, sia di giorno che di notte. I 32 GB di memoria interna permettono di archiviare una grande quantità di contenuti e la batteria da 3.200 mAh permette un’autonomia decisamente elevata.

Il pezzo forte però è la presenza di Android 8.1 che permette di installare applicazioni di terze parti, per ampliarne le funzionalità oltre a quelle classiche. Molto ricca la connettività, che oltre al WiFi dual band, utilizzabile per trasferire liberi nella memoria interna, offre anche il Bluetooth 5.0. Sono supportati i formati PDF, EPUB, MOBI e molti altri, formati audio come WAV e MP3 e i formati di immagine PNG, JPG, TIFF e BMP. E per i libri protetti da DRM basta utilizzare le app di terze parti che possono essere scaricate. È presente una porta micro USB per la ricarica della batteria interna e per il collegamento al PC.

Xiaomi Mi Reader Pro è disponibile su Banggood a un prezzo particolarmente interessante, viste le dimensioni dello schermo e la possibilità di leggere numerosi formati. A seguire il link e il codice sconto

