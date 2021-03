Il team di sviluppatori di WhatsApp continua incessantemente a lavorare al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata agli smartphone basati su Android: stiamo parlando della release 2.21.7.3.

Le novità della versione 2.21.7.3 di WhatsApp Beta per Android

Da un po’ di tempo gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro su una feature chiamata Support Chat Threads, studiata per consentire una migliore gestione dei bug riscontrati dagli utenti, permettendo a questi ultimi di segnalarli più facilmente e al team dell’applicazione di verificarli (e, si spera, risolverli prontamente), il tutto con l’immancabile garanzia offerta da un sistema di crittografia end-to-end.

Ebbene, con la versione 2.21.7.3 di WhatsApp Beta questa feature viene finalmente abilitata per alcuni specifici beta tester, i quali avranno così la possibilità di provarla in prima persona.

Chi desidera appurare se rientra nella cerchia degli utenti ammessi a tale test non deve fare altro che aprire l’applicazione, andare sulle sue impostazioni, quindi accedere alla sezione Help e selezionare Contattaci. Nel caso in cui dovesse essere abilitato a testare la nuova funzionalità, si troverà di fronte ad un’interfaccia come quella che segue:

Una volta avviata una chat per segnalare un problema, l’utente si ritroverà in una conversazione di gruppo con il team dedicato al supporto:

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando tale feature verrà messa a disposizione di tutti gli utenti con la versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.7.3 di WhatsApp beta per Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare tale release possono farlo installando manualmente l’APK della versione 2.21.7.3 di WhatsApp beta per Android, che può essere scaricato da APK Mirror (seguendo questo link)