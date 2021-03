Signal è una delle applicazioni che in questi mesi hanno fatto registrare un notevole aumento di download in seguito alla decisione di WhatsApp di modificare le proprie regole sulla condivisione dei dati e alla fine di gennaio ha introdotto diverse nuove feature già presenti in WhatsApp.

Un’altra importante novità è in arrivo ed è al momento disponibile nel canale beta (versione 5.5.0): ci riferiamo ad uno strumento di migrazione che è stato pensato per aiutare gli utenti a trasferire il proprio account e tutti i relativi dati su un nuovo dispositivo attraverso una connessione un Wi-Fi Direct locale e protetta.

Signal introduce un nuovo utile strumento

La descrizione ufficiale non lascia dubbi riguardo alla nuova feature di Signal: “Trasferisci in modo rapido e sicuro le tue informazioni di Signal su un nuovo telefono Android. Utilizza la funzione di migrazione crittografata end-to-end per trasferire il tuo account e i tuoi messaggi da un vecchio dispositivo a uno nuovo tramite una connessione WiFi Direct locale privata”.

Non solo questa nuova funzionalità è un’alternativa molto più semplice alla vecchia soluzione di backup locale ma è anche più sicura delle funzionalità simili che è possibile trovare in WhatsApp e Telegram, in quanto offre la crittografia end-to-end per i backup.

Gli utenti iscritti al programma beta di Signal possono trovare la nuova funzione “Trasferisci account” nelle impostazioni “Chat” dell’app. Per utilizzare la nuova funzionalità è necessario scaricare Signal sul nuovo dispositivo e quindi toccare Trasferisci o ripristina account, selezionando poi Trasferisci da dispositivo Android e infine Continua.

Questo sistema effettuerà la migrazione del proprio account sul nuovo dispositivo. Bisogna ricordare che la funzione, usando il Wi-Fi Direct, richiede che i due dispositivi siano vicini.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti nella release stabile dell’app, che può essere scaricata dal Google Play Store:

Leggi anche: la nostra video prova di Signal per Android