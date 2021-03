WhatsApp non è nuova questo genere di modifiche, dove mette mano alle sue funzioni silenziosamente e senza comunicare nulla pubblicamente, per cui non ci sorprende affatto scoprire che negli ultimi giorni è cambiata all’improvviso la gestione dei messaggi vocali.

Non è ancora giunto il momento della riproduzione flash, per cui non correte a tirare fuori lo champagne dal frigorifero per brindare alla sua salute, però le due modifiche nuove arrivate negli ultimi giorni danno maggiore coerenza e più ordine ai messaggi vocali e alle loro informazioni.

Spunte blu per i messaggi vocali ascoltati

Finora, le doppie spunte blu comparivano a fianco alla registrazione non appena il destinatario ascoltava il messaggio vocale, anche se la conferma di lettura era disattivata. Da ora in avanti, invece, è necessario che entrambi gli interlocutori, vale a dire mittente e destinatario, abbiano la conferma di lettura attiva affinché compaiano le doppie spunte blu di fianco alla registrazione quando essa viene riprodotta. Si trattava, in questo caso, di un bug, che adesso è stato risolto così da rendere il funzionamento dei messaggi vocali coerente con quello dei messaggi di testo.

Ora per i messaggi vocali ascoltati

Potrebbe sembrare una cosa scontata, invece finora non c’era. Adesso è possibile, finalmente, visualizzare l’ora esatta in cui i messaggi vocali sono stati ascoltati, sia se inviati in una conversazione privata che se inviati in una di gruppo. È sufficiente selezionare un proprio messaggio vocale con una pressione prolungata, premere sui tre puntini in alto a destra e qui scegliere Info per avere l’intero resoconto sul messaggio vocale, con tanto di ora esatta in cui esso è stato ascoltato dal destinatario o, nel caso di un gruppo, dai destinatari.

Ciò significa che ora è possibile scoprire con esattezza quando è stato consegnato, visto e riprodotto un messaggio vocale, proprio come funziona con i messaggi di testo. Anche in questo caso, dunque, i messaggi vocali vengono mesi al pari di quelli di testo, finalmente. Questo è quanto introdotto da WhatsApp negli ultimi giorni per i messaggi vocali: avevate già notato queste modifiche o ne venite a conoscenza solamente in questo momento?