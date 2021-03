Niantic sta offrendo ad alcuni giocatori di Pokémon Go l’opportunità di avere un’anteprima del contenuto delle loro uova.

Attraverso l’account twitter ufficiale, lo sviluppatore del popolare gioco spiega che alcuni allenatori potranno sbirciare il contenuto di un uovo presente nell’inventario visualizzando un elenco dei possibili Pokémon e il loro livello di rarità, anche se non sarà possibile sapere se saranno in versione cromatica.

Esistono diversi tipi di uova in Pokémon Go che si possono ottenere casualmente presso i Pokéstop o da amici e Rocket Leaders, tuttavia il loro contenuto è perlopiù casuale.

Questo è attualmente un problema per Niantic, poiché un numero crescente di paesi sta reprimendo i distributori di articoli casuali per paura che possano indurre i minori a sviluppare dipendenze da gioco.

Niantic cerca di prevenire il gioco d’azzardo in Pokémon Go

L’anno scorso un tribunale olandese ha inflitto a EA una multa di 10 milioni di euro per una causa relativa ai pacchetti FIFA Ultimate Team che hanno violato le norme sulle loot box entrate in vigore nel paese nel 2018.

I funzionari britannici hanno invitato il governo a trattare le loot box come gioco d’azzardo, inoltre la Germania e il Belgio hanno approvato leggi che limitano i giochi che contengono meccanismi simili al gioco d’azzardo.

Nel frattempo Epic Games ha recentemente risolto una causa legale per una class action negli Stati Uniti relativa alle loot box di Fortnite: Salva il mondo risarcendo i giocatori con 1.000 V-buck ciascuno.

Sembra quindi che la mossa di Niantic possa avere lo scopo di prevenire la violazione delle restrizioni legali sulle loot box vigenti in Europa per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.