Il team di Microsoft Office, dopo essersi impegnato per introdurre la modalità scura nella versione desktop di questa popolare suite di applicazioni per la produttività, sta facendo la stessa cosa anche per la versione dedicata ai dispositivi Android.

Gli sviluppatori di Microsoft, infatti, sono al lavoro per implementare la modalità scura anche su Office e Office Hub per Android e grazie ad Alessandro Paluzzi abbiamo la possibilità di farci un’idea di ciò che possiamo aspettarci.

La suite Microsoft Office si prepara a cambiare aspetto

Iniziamo da alcuni screenshot di Microsoft Word per Android in versione scura, con la precisazione che la stessa interfaccia sarà adottata anche per Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint:

Stando a quanto è possibile apprendere da tali immagini, gli utenti avranno la possibilità di scegliere se impostare il tema chiaro, quello scuro o quello basato sul colore di sistema, ossia una soluzione che abbiamo già avuto modo di apprezzare sulle altre più importanti applicazioni Android e grazie alla quale è possibile usufruire di un’interfaccia coerente e altamente personalizzabile.

Ecco qualche immagine di Office Hub per Android in modalità scura:

Alessandro Paluzzi ci tiene a precisare che al momento un nuovo foglio di lavoro presenta uno sfondo bianco ma non esclude che il team di sviluppatori di Office possa decidere di renderlo nero prima mettere a disposizione questa nuova feature per tutti gli utenti.

Ricordiamo che Microsoft ha già introdotto la modalità scura in alcune delle sue applicazioni più popolari per Android, come OneDrive o Outlook ed è pertanto naturale che faccia lo stesso anche per la sua suite dedicata alla produttività, soprattutto se si considera quanto questa feature sia apprezzata dagli utenti.

Purtroppo allo stato attuale non abbiamo informazioni su quando la modalità scura potrebbe essere implementata nella suite Office e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere notizie da Microsoft.

