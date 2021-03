In questi giorni Vodafone ha presentato una nuova offerta generazionale per gli under 25 chiamata Vodafone Special Under 25. A partire dal 5 marzo, tutti gli utenti con 25 anni compiuti e sotto i 26 anni, possono acquistare una nuova SIM all’interno di alcuni rivenditori aderenti alla promozione dell’operatore rosso.

Arriva una nuova offerta generazionale

Vodafone Special Under 25 offre un bundle mensile caratterizzato da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali e 20 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese. L’offerta, per chi fosse interessato, ha un costo di attivazione pari a 0,01 euro a cui va sommato il costo della SIM da 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerta non include però SMS che vengono invece tariffati secondo il piano Vodafone 25 New, così come i servizi di segreteria telefonica, Chiamami Recall e il 414. Vodafone Special Under 25 si rinnova automaticamente ogni mese in presenza di credito residuo sulla SIM, mentre se si supera il tetto di traffico per la navigazione non sarà possibile navigare fino al rinnovo successivo.

Ricordiamo, infine, che in caso di credito negativo è possibile continuare a navigare e chiamare per 24 ore al prezzo di 0,99 euro, rinnovabile per le 24 ore successive; la funzione si esaurisce al secondo rinnovo e non sarà possibile navigare e chiamare fino al prossimo rinnovo dell’offerta.

