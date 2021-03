Quest’oggi, per la Festa della donna, TIM ha in programma un regalo davvero importante per tutti i clienti iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party. La promozione gratuita, indicata a tutti gli clienti TIM ricaricabili su rete mobile, offre dati illimitati per il traffico mobile fino alle 23:59 del giorno successivo all’attivazione.

Giga illimitati ai clienti TIM Party per l’8 marzo

La promozione “Giga illimitati 1gg“, una volta scaduta, verrà automaticamente disattivata e comporterà il ritorno all’utilizzo del bundle di traffico dati relativo all’offerta TIM attivata sulla propria SIM. Sebbene la disattivazione della promozione sia completamente automatica, l’utente TIM deve entrare all’interno della sezione TIM Party dell’applicazione MyTIM – il link al download dell’app è presente in calce alla news – oppure all’interno del sito ufficiale dell’operatore telefonico.

L’attivazione dell’offerta, che avverrà entro 48 ore dalla richiesta, sarà a disposizione dei clienti TIM Party solo se si ha del credito residuo sulla propria SIM TIM. Se avete effettuato la richiesta ma non è stata ancora attivata, potete verificarne l’attivazione in qualsiasi momento accedendo alla sezione MyTIM Mobile sul sito ufficiale di TIM, tramite l’applicazione mobile MyTIM oppure chiamando il numero gratuito 409161.

