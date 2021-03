Sunrise è un’applicazione per le previsioni meteo che offre un rapido accesso alle previsioni locali, alle mappe del radar e agli avvisi di maltempo.

L’interfaccia è piuttosto minimale e mostra i dati meteo in maniera chiara e ordinata sulla base delle informazioni incrociate fra più fornitori di servizi meteorologici, tra i quali National Weather Service, AccuWeather.com, Foreca.com, Weatherbit.io, Open Weather Map e altri.

L’app visualizza le condizioni meteorologiche attuali e le previsioni meteorologiche orarie per 10 giorni e fornisce avvisi in caso di condizioni climatiche avverse come forti venti, temporali e nevicate abbondanti.

Sunrise mette a disposizione anche un pratico widget per una rapida visualizzazione da qualsiasi schermata dello smartphone, inoltre include un radar meteo utile per stimare e localizzare le precipitazioni, calcolarne il movimento e la possibile evoluzione.

I dettagli forniti dall’app includono indice della qualità dell’aria, indice UV, percentuale di umidità, distanza di visibilità, punto di rugiada, pressione dell’aria, velocità e direzione del vento, oltre a orari di alba e tramonto e fasi lunari.

Sunrise è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per rimuoverli e sbloccare il radar al prezzo di € 3,00 l’anno oppure € 7,00 una tantum. L’app è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge sottostante. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.