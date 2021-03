Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2, rispettivamente l’attuale smartwatch di riferimento del brand sudcoreano e il tuttora validissimo modello della precedente generazione, sono protagonisti di offerte estremamente interessanti su Amazon grazie ad una promozione dedicata che ne taglia il prezzo di 50 euro.

Già considerati come due degli smartwatch migliori in circolazione nelle rispettive fasce di prezzo, verso la fine del mese di febbraio Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2 hanno ricevuto anche in Italia le funzioni di ECG e rilevamento della pressione arteriosa.

Con questa nuova promozione attiva su Amazon.it diventano ancora più appetibili. Andiamo a scoprire i prezzi a cui sono attualmente acquistabili.

Promo Go Galaxy su Samsung Galaxy Watch 3 e Watch Active 2

L’iniziativa promozionale in questione risponde al nome di “Promo Go Galaxy“, è valida per gli acquisti effettuati a partire da oggi, 1 marzo 2021, fino al 28 marzo (salvo esaurimento anticipato delle scorte) e coinvolge i wearable Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2, esclusivamente nella formula “venduto e spedito da Amazon“.

Il meccanismo di funzionamento della promo è estremamente semplice: è sufficiente cliccare sul tasto “Applica” nella pagina del prodotto scelto oppure inserire il codice sconto “SAMSUNGWATCH” in fase di acquisto per ottenere uno sconto immediato di 50 euro.

Ecco i prodotti in promozione, con prezzo finale e link all’acquisto:

Per quanto concerne termini e condizioni dell’iniziativa, occorre ricordare alcuni altri punti fondamentali: