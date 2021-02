Niantic ha investito molte risorse in nuove tecnologie che migliorano le capacità di rilevamento di cheater, i giocatori che sfruttano trucchi per ottenere vantaggi nei videogiochi.

Con i nuovi accorgimenti Niantic ha appena annunciato di aver bandito più di 5 milioni di giocatori che sono stati sorpresi a barare in tre dei suoi titoli: Pokémon Go, Ingress e Harry Potter – Wizards Unite.

Niantic bandisce oltre 5 milioni di cheater in un solo anno

Dei 5 milioni di ban emessi in un solo anno oltre il 20% erano permanenti, ma la buona notizia è che più del 90% dei giocatori che hanno ricevuto il primo avvertimento hanno smesso di barare in seguito, una percentuale incoraggiante che suggerisce che molte persone non considerano un problema il fatto di barare o semplicemente non si rendono conto che stanno imbrogliando.

Sebbene Niantic non condivida troppe informazioni sui suoi sforzi anti-cheat per ovvie ragioni, lo studio sottolinea il suo impegno per garantire un gameplay corretto in tutti i suoi giochi. La società ha infatti assunto del personale aggiuntivo appositamente formato per far rispettare le sue regole anti-frode nei suoi titoli.

Per evitare di essere bannati dai giochi di Niantic è necessario assicurarsi di utilizzare solo le versioni ufficiali delle app disponibili per il download tramite App Store, Google Play Store e Samsung Galaxy Store, tuttavia è importante considerare che nessuno dei giochi di Niantic supporta dispositivi con jailbreak o root.

