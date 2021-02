Se state cercando un nuovo smartphone, e fra i tanti produttori vi siete indirizzati verso Xiaomi, la nuova promozione di MediaWorld casca proprio a fagiolo. Si chiama Prestazioni al top con Xiaomi e fino al 3 marzo 2021 vi permette di acquistare i migliori smartphone del colosso cinese con ottimi sconti e con ulteriori vantaggi.

Pochi ma buoni

Non aspettatevi una lunga lista di smartphone, ma quelli che sono in offerta rappresentano sicuramente un’ottima soluzione, soprattutto per chi non ha un grosso budget da investire e vuole comunque un prodotto di buona qualità. E oltre ad alcuni smartphone nella promozione troviamo anche una proposta per chi cerca una smartband o uno smartwatch, accessori che stanno diventando sempre più diffusi e utilizzati.

Si parte con Xiaomi Mi 10T Lite, il più recente degli smartphone di questa offerta, scontato di ben 100 euro rispetto al prezzo di listino. Potete infatti acquistarlo a 299 euro invece di 399 euro, con la possibilità di pagarlo in 20 comode rate da 14,95 euro, con tasso zero. Ed è gratuita anche la consegna a domicilio, perfetta in questo periodo in cui è consigliabile ridurre gli spostamenti non essenziali.

Molto buono anche il prezzo di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, altro best seller della compagnia cinese, proposto a 279 euro invece di 399 euro, anche in questo caso con la possibilità di pagarlo in 20 rate da 13,95 euro, senza acconti né interessi. E se invece cercate un entry level di qualità, ecco Redmi 9C, scontato di 40 euro rispetto al listino. Lo pagherete così 129 euro invece di 169,99 euro, senza però la possibilità di rateizzare il pagamento.

Per chi cerca una smartband e non guarda al modello più recente, ecco Xiaomi Mi Band 4, offerta a 20,99 euro, mentre e sicuramente più interessante Xiaomi Mi Watch Lite, con GPS, misurazione del battito cardiaco e SpO2, proposto al prezzo di listino di 69,99 euro. Non è la migliore offerta sul mercato (per questo vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram, dove lo trovate spesso in promozione), ma potete approfittare della consegna gratuita anche in questo caso.

Prestazioni al top con Xiaomi da MediaWorld

