Samsung non vive di soli smartphone, e nemmeno di TV, wearable o prodotti intelligenti per la casa. Certamente vive anche di quello, ma c’è un business davvero molto grande dietro le quinte che frutta parecchio alla multinazionale di Seul: chip, memorie, fotocamere, display (anche per gli iPhone di Apple) e a breve, si dice, pure schermi flessibili, con le prossime commesse che potrebbero far tremare i polsi o quasi.

A sentire il quotidiano locale TheElec, entro la fine dell’anno saranno presentati diversi smartphone pieghevoli con display prodotti da Samsung tra cui quello di Xiaomi, con uno schermo principale da 8,03 pollici ed uno esterno da 6,38 pollici. Sempre secondo i rumor, ci sarà abbondanza di display anche su Xiaomi Mi 11 Ultra che dovrebbe averne due, uno sul fronte ed uno più piccolo sul retro.

GN2→Mi11 Ultra — Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2021

Retro in cui ci si aspetta una configurazione a tre fotocamere che, secondo il sempre bene informato Ice Universe, renderà Xiaomi Mi 11 Ultra il primo smartphone a proporre il sensore Samsung ISOCELL GN2 da 50 megapixel appena annunciato, a ribadire il feeling industriale tra le due aziende leader nel mercato degli smartphone Android.

Del resto non è la prima volta che emerge la sintonia tra Xiaomi e Samsung: Redmi Note 8 Pro è stato il primo smartphone al mondo ad adottare il sensore GW1 da 64 MP di Samsung, mentre Xiaomi Mi Note 10 il primo con un sensore ISOCELL HMX da 108 MP sempre di Samsung.

