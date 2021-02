Tinder, una delle applicazioni di incontri più importanti ed utilizzate al mondo, molto presto potrà iniziare ad essere scelta dagli utenti anche per quanto riguarda l’acquisto di cover, accessori per smartphone e non solo. MatchGroup, il gigante hi-tech che controlla Tinder e altre app di incontri, lo scorso 20 gennaio aveva infatti avanzato una richiesta di marchio registrato all’USPTO (United States Patent and Trademark Office). La descrizione del trademark “Tinder Made” fa esplicitamente riferimento:

“Fodere e custodie protettive per telefoni cellulari; dispositivi elettronici digitali tascabili, ovvero telefoni cellulari e tablet; luci da utilizzare con le fotocamere dei telefoni cellulari… Abbigliamento, calzature e cappelleria per donne, uomini, ragazzi e ragazze, ovvero tute, tute, camicie, magliette sportive, T-shirt, chemise, canottiere…”

Case, pellicole protettive e abbigliamento

Oltre a possibili gadget e capi di abbigliamento a marchio Tinder, è quindi altamente probabile che MatchGroup abbia intenzione di entrare all’interno dell’industria degli accessori per smartphone con tutta una serie di soluzioni come cover, pellicole protettive e anche soluzioni per migliorare l’illuminazione delle fotocamere degli smartphone. Tinder, come comunicato da MatchGroup recentemente, ha chiuso il 2020 con circa 1,4 miliardi di dollari di fatturato. La strategia dell’azienda è quella di incrementare le vendite con una serie di accessori per smartphone.